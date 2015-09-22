Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Spanische Küche in Köln: Wer zaubert die besten Tapas?

Kabel Eins
Folge vom 22.09.2015
Spanische Küche in Köln: Wer zaubert die besten Tapas?

Spanische Küche in Köln: Wer zaubert die besten Tapas?Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Folge vom 22.09.2015: Spanische Küche in Köln: Wer zaubert die besten Tapas?

44 Min.Folge vom 22.09.2015Ab 6

Am heutigen Tag begeben sich unsere Juroren auf eine kulinarische Reise durch die spanische Küche. Es geht um Tapas und darum, wo man diese kleinen Köstlichkeiten in Köln am besten genießen kann. Es treten an: das moderne "Tapas y Tapas", das alteingesessene "La Guitarra" und das familiäre "Vielfalt - Tapas y más". Wer kann mit seinen Kreationen am meisten punkten und die Herzen und Gaumen der Jury für sich gewinnen?

