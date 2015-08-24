Mike Süsser sucht die beste Pizza in FrankfurtJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 24.08.2015: Mike Süsser sucht die beste Pizza in Frankfurt
44 Min.Folge vom 24.08.2015Ab 6
Gesucht wird die beste Pizza in Frankfurt. Ins Rennen gehen "La Vela", "Pizzeria Paolo" und "Eat Fit". Alle drei Gastronomen behaupten, die beste Pizza zu backen. Doch kann ein Gasofen gegen einen Steinofen ankommen, und schlägt ein Familienunternehmen den Einzelkämpfer Otello? Die Jury, bestehend aus dem bekannten Fernsehkoch Mike Süsser und seine Juroren Alex Szonn und Markus Merkardt, finden es heraus.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins