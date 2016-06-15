Auf der Suche nach dem besten Spargelgericht München's! Wer kann überzeugen?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 15.06.2016: Auf der Suche nach dem besten Spargelgericht München's! Wer kann überzeugen?
45 Min.Folge vom 15.06.2016Ab 6
Der bekannte Fernsehkoch Martin Baudrexel sucht gemeinsam mit seinen Juroren Katja Mutschelknaus und Carsten Höppner das beste Spargelgericht von München. Unserer Fachjury stellen sich der kesse Italiener Fabio Iorio mit seinem Restaurant "Piccola Italia", der schicke Hassa Kohestani mit seinem modernen Restaurant "Plaza Mayor" und die herzliche Andrea Fischer mit ihrem urig-gemütlichen bayrischen Familien-Restaurant "Schinken Peter".
