Folge vom 20.06.2016: Sushi in Berlin - Wo schmeckt es am besten und wer bietet eine kreative Küche?
45 Min.Folge vom 20.06.2016Ab 6
Die Woche startet japanisch mit der Suche nach dem besten Sushi in Berlin. Studi testet mit seiner Jury von der vegetarischen Variante im "Hashi" über ausgefallene Sushi-Kreationen im "Minakami" bis hin zum Sushi ohne Reis im "The Sushi Club", alles was die Hauptstadt zu bieten hat. Doch wo schmeckt es wirklich am besten und wer bietet dem Gast kreative Küche?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
Copyrights:© Kabel Eins