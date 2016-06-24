Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Heute: Fischsuppe

Kabel EinsFolge vom 24.06.2016
Heute: Fischsuppe

Folge vom 24.06.2016: Heute: Fischsuppe

45 Min.Folge vom 24.06.2016Ab 6

In Hamburg begeben sich unsere Juroren auf die Suche nach der besten Fischsuppe der Hansestadt. In der nordischen Metropole besuchen die Kulinarik-Experten die alteingesessene Weinstube "Zur Traube", das Familienunternehmen "Fischköppe" und das hanseatische Restaurant "Haifischsepp". Wer bekommt die meisten Punkte und wird mit dem Gewinner-Teller preisgekrönt?

