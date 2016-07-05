Es wird feurig! - Auf der Suche nach Frankfurts leckersten Paella!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 05.07.2016: Es wird feurig! - Auf der Suche nach Frankfurts leckersten Paella!
Folge vom 05.07.2016
Olé, es wird feurig! Martin Baudrexel ist in Frankfurt auf der Suche nach der besten Paella - welcher Spanier kann den Fernsehkoch und die Jury überzeugen? An den Start geht die Familien-Tapas-Bar "El Azahar", das "La Bodega de Torrox" mit speziellem spanischen Reis und das "Mi Casa Tu Casa" mit einer schaurig schönen, schwarzen Paella. Der Kampf um den goldenen Teller wird spannend!
