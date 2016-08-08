Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die mexikanische Küche ist mittlerweile ein echter Exportschlager geworden. In Frankfurt ist Martin Baudrexel deshalb auf der Suche nach dem besten Burrito der Stadt. Zusammen mit seinem Jury-Team besucht er im "Chidoba" die erste mexikanische Systemgastronomie Deutschlands, lernt im "Yumas" zwei kulinarische Quereinsteiger kennen und lässt sich beim "Bulli Burrito" vom authentisch mexikanischen Team verköstigen. Wer bietet den besten Burrito der Main-Metropole an?

