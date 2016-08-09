Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Südamerikanische Spezialitäten

Kabel EinsFolge vom 09.08.2016
Joyn Plus
Südamerikanische Spezialitäten

Südamerikanische SpezialitätenJetzt ohne Werbung streamen

Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Folge vom 09.08.2016: Südamerikanische Spezialitäten

45 Min.Folge vom 09.08.2016Ab 6

Tanz, Temperament und Tafelspitz am Spieß! Andreas Studer ist in Frankfurt auf der Suche nach der besten südamerikanischen Spezialität. Miguel vom "Papa Peru", Ferdinand aus dem "Latin Palace Chango" und Sergio mit dem "Rodizio Grill" präsentieren ihre Gerichte aus der Heimat - welcher Exot kann den Fernsehkoch und die Juroren überzeugen? Es wird spannend!

Alle verfügbaren Folgen