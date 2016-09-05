Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Heute: Salat

Kabel EinsFolge vom 05.09.2016
Joyn Plus
Heute: Salat

Heute: SalatJetzt ohne Werbung streamen

Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Folge vom 05.09.2016: Heute: Salat

45 Min.Folge vom 05.09.2016Ab 6

Salat ist gesund, und so startet die "Mein Lokal, Dein Lokal - Spezial" Woche mit der Suche nach dem besten Salat Kölns. Martin Baudrexel und unsere Juroren besuchen Lokale wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Es treten an: das kreative Galerie-Restaurant "Kunstbruder", das lässige amerikanische Bistro-Diner "Mr. Bumblebee" und das gehobene Bistro-Restaurant mit Piazza-Flair "Hofer Essbar". Welcher Gastronom darf den goldenen Siegerteller bald sein Eigen nennen?

Alle verfügbaren Folgen