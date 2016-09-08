Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Kabel Eins
Folge vom 08.09.2016
Folge vom 08.09.2016: Heute: Kotelett

45 Min.
Ab 6

Heute sucht der Fernsehkoch Mike Süsser gemeinsam mit seinen beiden Juroren Sandra Roggow und Ralf Kettnaker nach dem besten Kotelett Hamburgs. Wird die italienische Variante vom "Ristorante Piceno" gegen das griechische Lammkotelett des Restaurants "Panorama" bestehen oder wird die ausgefallene Kreation des Metzgers "Die Feinschmecker" bei den Juroren am meisten punkten? Bildrechte: Kabel Eins/iStockphoto/Müller, Benedikt.

