Kabel Eins
Folge vom 06.04.2018: Heute: Backfisch

45 Min. Ab 6

Am letzten Tag der Woche ist Mike Süsser auf der Suche nach dem besten Backfisch in Hamburg. Denn Backfisch ist nicht gleich Backfisch: Ob Seelachs, Kabeljau oder Seeteufel - unsere Juroren haben im Lokal "Funky Fish", im Fischgeschäft "Herr Fischer" und im Restaurant "Fisherman" alles probiert. Wer gewinnt den heiß begehrten Siegerteller?

