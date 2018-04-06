Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 06.04.2018: Heute: Backfisch
45 Min.Folge vom 06.04.2018Ab 6
Am letzten Tag der Woche ist Mike Süsser auf der Suche nach dem besten Backfisch in Hamburg. Denn Backfisch ist nicht gleich Backfisch: Ob Seelachs, Kabeljau oder Seeteufel - unsere Juroren haben im Lokal "Funky Fish", im Fischgeschäft "Herr Fischer" und im Restaurant "Fisherman" alles probiert. Wer gewinnt den heiß begehrten Siegerteller?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
