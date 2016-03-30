Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 30.03.2016
45 Min.Folge vom 30.03.2016Ab 12

Andreas C. Studer und seine Fachjury sind heute auf der Suche nach dem besten Barbecue der Hauptstadt. Die drei teilnehmenden Restaurants sind überzeugt: Bei uns gibt es das beste Barbecue Berlins! Wer wird am Ende das beste Pulled Pork, den besten Burger oder die besten Spareribs abliefern?

