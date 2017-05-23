Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 23.05.2017: Heute: Franzose
Folge vom 23.05.2017
Zum Leben, muss man essen: gut essen, am besten wie Gott in Frankreich! Martin Baudrexel, der seine Ausbildung in Frankreich absolvierte sowie die Juroren Katja Mutschelknaus und Carsten Höppner suchen heute nach der besten Französischen Küche Münchens. Im Traditionshaus "Café Luitpold" gibt es Ochsenbacken Bordolaise, im futuristischen Restaurant "SEVEN AND MORE" in Planegg/Martinried serviert man Rochenflügelfilet und im "L'Adresse 37" tischt man Jungbullenschulter auf.
