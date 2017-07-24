Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 24.07.2017: Thailändisch
45 Min.Folge vom 24.07.2017Ab 6
Aus allen Teilen der Welt reisen täglich tausende Touristen nach Thailand, um neben atemberaubenden Stränden die thailändische Küche zu erleben. In Frankfurt suchen Andreas Studer und sein Team nach dem besten und authentischsten thailändischen Restaurant. Überzeugt das "Thai Buathong" mit traditionellen Fischgerichten, siegt das Restaurant "Ban Thai" mit seiner authentischen Einrichtung oder setzt sich am Ende das "Koh Samui Kitchen" dank facettenreicher Speiseauswahl durch?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
