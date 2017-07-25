Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Kabel Eins
Folge vom 25.07.2017: "Beste Bratwurst"

44 Min. Ab 6

Martin Baudrexel und seine Jury machen sich auf den Weg, die beste Bratwurst in Nürnberg zu finden. Kann das "Mariposa" mit seiner veganen Variante überzeugen, oder das "Wirtshaus Galvani" mit seinem Nürnberger Bratwurststrudel? Die "Metzgerei Freyberger" geht mit ihrer hausgemachten fränkischen Bratwurst in den Wettkampf. Wer wird den goldenen Siegerteller erhalten?

