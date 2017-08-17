Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Spare Ribs, Hamburg

Kabel Eins
Folge vom 17.08.2017
Spare Ribs, Hamburg

Spare Ribs, HamburgJetzt ohne Werbung streamen

Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Folge vom 17.08.2017: Spare Ribs, Hamburg

45 Min.Folge vom 17.08.2017Ab 6

In der Hansestadt Hamburg dreht sich alles um einen der Grundpfeiler des amerikanischen BBQ: Die Spare Ribs. Im ausgefallenen Ambiente bietet das "Chapeau" Südstaaten- Küche an, während in der Sportsbar "Rockefeller" viele hungrige Fans mit gutem Essen verköstigt werden wollen. Für unterwegs bietet der Food Truck Deli Street Food auch auf den Straßen der Hafenstadt texanische Spare Ribs an.

