Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 02.05.2016: Norddeutscher Klassiker: Erbsensuppe
44 Min.Folge vom 02.05.2016Ab 12
Für Mike Süsser und sein Juryteam dreht sich in Hamburg dieses Mal alles um die Erbse, genauer gesagt um Erbsensuppe in verschiedensten Variationen. Ein typisch norddeutsches Gericht. Doch wo gibt es die beste? Um sie zu küren, besuchen sie "Lütt Frida's Kombüse", den "Treffpunkt Bock Imbiss" sowie das "La Chance" in der Hamburger Neustadt. Wer wird diesmal geschmacklich überzeugen und den begehrten Siegerteller an sich reißen?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins