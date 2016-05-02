Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Norddeutscher Klassiker: Erbsensuppe

Kabel EinsFolge vom 02.05.2016
Norddeutscher Klassiker: Erbsensuppe

Norddeutscher Klassiker: ErbsensuppeJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Folge vom 02.05.2016: Norddeutscher Klassiker: Erbsensuppe

44 Min.Folge vom 02.05.2016Ab 12

Für Mike Süsser und sein Juryteam dreht sich in Hamburg dieses Mal alles um die Erbse, genauer gesagt um Erbsensuppe in verschiedensten Variationen. Ein typisch norddeutsches Gericht. Doch wo gibt es die beste? Um sie zu küren, besuchen sie "Lütt Frida's Kombüse", den "Treffpunkt Bock Imbiss" sowie das "La Chance" in der Hamburger Neustadt. Wer wird diesmal geschmacklich überzeugen und den begehrten Siegerteller an sich reißen?

Alle verfügbaren Folgen