Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

On the Road: Streetfood in Nürnberg

Kabel Eins
Folge vom 22.07.2016
On the Road: Streetfood in Nürnberg

On the Road: Streetfood in NürnbergJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Folge vom 22.07.2016: On the Road: Streetfood in Nürnberg

44 Min.Folge vom 22.07.2016Ab 6

Heute geht es für uns "on the road" in die Nürnberger Foodtruck-Szene. Es treten an: Die beliebten Urgesteine der Szene vom "RibWich" um Steffi und Peter mit ihrer Interpretation des amerikanischen BBQ Sandwichs. Benzin im Blut haben die rockenden Jungs Robert und Steffen mit ihren "Koch Rockers"-Sandwiches. Und die flotte "Bar-Bee-Q" Biene von Peter tritt mit ihren saftigen Burgern an. Welches Team kann den hohen Ansprüchen unserer Jury und Starkoch Martin Baudrexel genügen?

