"Rinklin Weidengarten", Ahnatal-Weimar

Kabel EinsFolge vom 08.08.2018
Folge vom 08.08.2018: "Rinklin Weidengarten", Ahnatal-Weimar

44 Min.Folge vom 08.08.2018Ab 12

Wo andere ihre Blumentöpfe kaufen, führt Christine Rinklin (54) ein Restaurant in Ahnatal-Weimar. In einem früheren Gartenmarkt hat sie zusammen mit ihrem Mann das "Rinklin Weidengarten" eröffnet. Die außergewöhnliche Location aus Glas soll den "Wow"-Effekt bringen und so die regional-mediterrane Küche zum Sieg führen. Bildrechte: Kabel Eins/iStockphoto.

