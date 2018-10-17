"Zum roten Eichhörnchen", KelheimJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 17.10.2018: "Zum roten Eichhörnchen", Kelheim
44 Min.Folge vom 17.10.2018Ab 12
In Kelheim an der Donau liegt das Restaurant "Zum roten Eichhörnchen". Der Name ist hier dekoratives Programm, denn die Inneneinrichtung richtet sich nach den Fellfarben des Nüsse-Sammlers: Alles ist in Rot, Weiß und Schwarz gehalten. Gastgeberin Janina Böcherer (31) lädt mit positiver Energie in ihr Hotelrestaurant ein. Bildrechte: Kabel Eins/iStockphoto.
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
12
