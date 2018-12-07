Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 07.12.2018: "Villaggio", Riol
44 Min.Folge vom 07.12.2018Ab 6
Antonio Mariani ist der bunte Vogel der Runde und bereit für den Finaltag in Riol. Das italienische "Villaggio" liegt neben einem Campingplatz, was eher Quantität als Qualität vermuten lässt. Das heißt für Antonio: mit den Erwartungen seiner Gäste spielen und angreifen! Wird es für Mike und die Kollegen einen Aha-Effekt geben?
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
