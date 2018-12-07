Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Villaggio", Riol

Kabel Eins
Folge vom 07.12.2018
"Villaggio", Riol

"Villaggio", RiolJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 07.12.2018: "Villaggio", Riol

44 Min.
Ab 6

Antonio Mariani ist der bunte Vogel der Runde und bereit für den Finaltag in Riol. Das italienische "Villaggio" liegt neben einem Campingplatz, was eher Quantität als Qualität vermuten lässt. Das heißt für Antonio: mit den Erwartungen seiner Gäste spielen und angreifen! Wird es für Mike und die Kollegen einen Aha-Effekt geben?

