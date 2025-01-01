Staffel 1Folge 12
Mein Mann macht das!
Folge 12: Der Gigant im Schlafgemach
45 Min.Ab 6
Heilpraktikerin Jasmin wünscht sich schon lange einen neuen Kleiderschrank, da kommt der Kampf der Heimwerker gerade recht. Ihr Mann Marco soll ihr ein Raumwunder ins Schlafzimmer zaubern. Wird Marco den Anforderungen seiner Prinzessin gerecht werden und den Raum mittels Schrank in einen Traum aus 1001 Nacht verwandeln oder wird sich dieses Vorhaben im Sande verlaufen?
Genre:Reality, Heimwerken
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
