Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta

sixxStaffel 8Folge 14vom 14.09.2024
25 Min.Folge vom 14.09.2024Ab 6

Braut Brandi heiratet den Mann, der sie einst aus einem schweren Autounfall gerettet hat - er war ihr Sanitäter. Nun sucht sie nach einem traumhaften Brautkleid, in dem sie die Liebe zu ihrem Lebensretter gebührend zelebrieren kann. Unterdessen sucht Liz, die über 50 Kilo abgenommen hat, nach einem tollen Kleid, das ihre neue Figur in Szene setzt.

sixx
