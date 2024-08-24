Kleid Nummer EinundachtzigJetzt kostenlos streamen
Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta
Folge 2: Kleid Nummer Einundachtzig
24 Min.Folge vom 24.08.2024Ab 6
Die üppig gebaute Braut Stacy ist stolz auf ihren großen Busen und ihren Po, trägt ausschließlich T-Shirts und Jeans, hasst Shopping-Touren mit ihrer Mutter, und steht auf Glitzer - Die Frau Mama hingegen mag's lieber feminin und bevorzugt Spitze. Da ist Streit wie Frust auf beiden Seiten programmiert. Wird es Beraterin Flo und Lori gelingen, dennoch ein Modell zu finden, das den Machtkampf der beiden beendet und Mutter und Tochter eint?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Mode/Fashion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Banijay Rights Limited