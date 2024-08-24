Bräutliche Höhen und TiefenJetzt kostenlos streamen
Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta
Folge 3: Bräutliche Höhen und Tiefen
24 Min.Folge vom 24.08.2024Ab 6
Taylor Drew hat einen berühmten Bruder und einen teuren Geschmack. Sie sucht nach einem sexy Kleid mit Glitzer. Ihr Bruder Maurice, ein amerikanischer Footballstar, tut alles für seine kleine Schwester und zahlt für das Kleid. Er ahnt nicht, dass Taylor das Budget nicht allzu ernst nimmt und Kleider auswählt, die doppelt so teuer sind. Als Lori ihn aufklärt, deckelt es das Budget. Doch Taylor kann sich mit keinem der Kompromisskleider so richtig anfreunden.
Genre:Reality, Mode/Fashion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Banijay Rights Limited