sixxStaffel 8Folge 5vom 31.08.2024
Folge 5: Country versus königlich

25 Min.Folge vom 31.08.2024Ab 6

Als Hochzeitsplanerin kennt Braut Julianne das Drama hinter den Kulissen einer Hochzeit nur zu gut und möchte deshalb im Rocky Mountain Nationalpark heiraten - ohne ihre Familie. Gesucht wird also ein geländetaugliches Kleid, das der Braut und deren Familie zusagt und zudem die strengen Auflagen ihres Verlobten erfüllt. Eine zunächst schier unlösbare Aufgabe für Lori und ihr Team, denn die Schwiegermutter überwacht die Einhaltung der Regeln eisern.

