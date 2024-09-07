Wessen Hochzeit ist es eigentlich?Jetzt kostenlos streamen
Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta
Folge 6: Wessen Hochzeit ist es eigentlich?
24 Min.Folge vom 07.09.2024Ab 6
Dana Maxwell sucht ein Kleid, in dem sie wie Beyoncé aussieht. Ihre Familie möchte lieber, dass Dana sie selbst bleibt. Erschwerend kommt hinzu, dass Dana eine extrem große Oberweite hat, was die Auswahl einschränkt. Lori steckt die Braut in ein besticktes Kleid, das Dana ausgewählt. Ihre Mutter findet, dass sich Beyoncé in diesem Kleid eine Scheibe von Dana abschneiden kann.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Mode/Fashion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Banijay Rights Limited