Braut Chasitys großer Bruder hatte sich nach der Scheidung der Eltern wie ein Vater um seine Geschwister gekümmert - kein Wunder, dass seine Schwester nun auch seinen Segen zu ihrem Brautkleid will. Doch der selbst ernannte Modeexperte hat an allem etwas auszusetzen, und Chasity glaubt fast nicht mehr daran, doch noch ein Kleid zu finden, das den Geschmack ihres Bruders trifft, ihre extravaganten Wünsche erfüllt und zu der geplanten schwarz-goldenen Hochzeit in Las Vegas passt.
