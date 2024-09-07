Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta

Kein Platz für den Bräutigam

sixxStaffel 8Folge 9vom 07.09.2024
Kein Platz für den Bräutigam

Kein Platz für den BräutigamJetzt kostenlos streamen

Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta

Folge 9: Kein Platz für den Bräutigam

25 Min.Folge vom 07.09.2024Ab 6

Lisa Wenda ist Anfang 40 und heiratet zum zweiten Mal. Auch ihr Bräutigam sieht die Sache pragmatisch und hilft kurzentschlossen bei der Suche mit - was Lori auf den Plan bringt. Denn sie hält an der "Kein Fuchs im Hühnerstall"-Regel fest. Zudem möchte der Bräutigam ein kurzes Kleid und weiß auch sonst alles besser. Aber nach und nach muss Lori zugeben, dass der Bräutigam einen guten Geschmack hat.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta
sixx
Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta

Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta

Alle 3 Staffeln und Folgen