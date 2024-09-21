Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta

Der Country Star

sixxStaffel 9Folge 14vom 21.09.2024
Der Country Star

Der Country StarJetzt kostenlos streamen

Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta

Folge 14: Der Country Star

24 Min.Folge vom 21.09.2024Ab 6

Der Country-Sänger Jimmy Stanley überrascht mit Montes und Loris Hilfe seine zukünftige Frau und Riesenfan der Show mit einem Heiratsantrag und einem anschließenden Trip in den Brautsalon. Die Braut ist noch unentschlossen und etwas überfordert, doch die Profis stehen ihr beratend zur Seite.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta
sixx
Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta

Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta

Alle 3 Staffeln und Folgen