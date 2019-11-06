Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 11vom 06.11.2019
Folge 11: Folge 11

59 Min.Folge vom 06.11.2019

In Neubrandenburg und Umgebung treibt schon seit Längerem eine Autoknackerbande ihr Unwesen. Und auch in dieser Nacht musste ein Wagen dran glauben. Doch die Langfinger haben die Rechnung ohne Hauptkommissar Dirk Thierbach und Hauptmeister Thorsten Leins gemacht ... Die Ermittler der Berliner Zoll-Sondereinsatztruppe haben ein kleines Hotel in Visier. Hier sollen illegal südamerikanische Zimmermädchen beschäftigt sein. Das Verhör wird zur Geduldsprobe ...

