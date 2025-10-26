Mein Tumor und Ich
Folge vom 26.10.2025: Befreit vom Ballast
45 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12
Arlin lebt seit fast zwei Jahrzehnten mit einem riesigen Tumor am Hinterkopf. Die ständig nässende und übelriechende Wucherung isoliert den 33-Jährigen von der Außenwelt, raubt ihm jedes Selbstvertrauen sowie seine Gesundheit. Erst ein erfahrener Spezialist wagt die komplizierte Entfernung samt Hauttransplantation – eine OP, die über Arlins Zukunft entscheidet. Auch Renae trägt schwer: Ein Tumor an ihrer Schulter belastet sie körperlich wie seelisch extrem, so dass sie kaum mehr unter Leute gehen will. Die Episode begleitet beide auf dem Weg durch Ängste, Hoffnungen und riskante Eingriffe.
