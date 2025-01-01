Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 104: Single Malt-Drinks
10 Min.Ab 6
David Penker von der 26° East Bar im Hotel Kempinski in Wien kam mit einigen Altersstufen des Bowmore Single Malts in den Kochsalon und brachte mir das kleine 1 x 1 der Whiskykunde bei. Aber noch viel wichtiger: Er zeigte mir zwei extrem gute und ebenso einfache Cocktails auf Whiskybasis, die jeden kalten Abend in neues Licht tauchen.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
6
Copyrights:© Digifilm