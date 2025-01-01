Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein wunderbarer Kochsalon

Seesaibling in Tomatenwasser

just cooking
Staffel 1
Folge 115
Seesaibling in Tomatenwasser

Folge 115: Seesaibling in Tomatenwasser

9 Min.
Ab 6

Wie macht man aus ein paar Paradeisern und einem Stück Seesaibling etwas wirklich Besonderes? Ich würde den Saibling braten und dazu einen Paradeissalat machen. Nicht so Stefan Csar und Bernd Konrath vom Haubenrestaurant Wachter Wiesler im Burgenland. Da wird gebeizt, mariniert, geschäumt, abgehangen, vakuumiert und entsaftet. Eine Geschmacksexplosion, leicht, frisch und vielschichtig.

