Mein wunderbarer Kochsalon

just cookingStaffel 1Folge 127
6 Min.Ab 6

Opernsänger essen gerne gut. Da geht aber noch mehr. Herwig Pecoraro ist nicht nur Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper, er produziert auch einen Weltklasse-Balsamico. Mit dem braunen Gebräu, das wir aus unserem Alltag kennen, hat das nichts zu tun - ein Quantensprung in Richtung süß und sauer, der nicht nur für Salate, sondern auch als Finish für so manches Gericht eine echte Bereicherung ist.

