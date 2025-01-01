Zanderfilet auf Spargelragout mit BalsamicoJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 127: Zanderfilet auf Spargelragout mit Balsamico
6 Min.Ab 6
Opernsänger essen gerne gut. Da geht aber noch mehr. Herwig Pecoraro ist nicht nur Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper, er produziert auch einen Weltklasse-Balsamico. Mit dem braunen Gebräu, das wir aus unserem Alltag kennen, hat das nichts zu tun - ein Quantensprung in Richtung süß und sauer, der nicht nur für Salate, sondern auch als Finish für so manches Gericht eine echte Bereicherung ist.
Mein wunderbarer Kochsalon
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm