Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 133: BBQ-Sauce mit Kräuterbitter
8 Min.Ab 6
Fred Zehetner ist schwer zu beschreiben und schon gar nicht einzuordnen ¿ ein unkonventioneller Mensch, der mit seiner Frau Daniela außerhalb von Laa an der Thaya Rinder nach den Richtlinien von Demeter züchtet. Sein Fleisch ist einzigartig und er versteht es auch, damit umzugehen. Wie zum Beispiel das Flank Steak, das wir in Wellen (jawohl) auf den Grill legen. Ich darf das Beiwerk beitragen: Underberg gibt es bei uns normalerweise immer nach dem Essen. Diesmal gibt es ihm dazu, und zwar im wahrsten Sinn: In einer BBQ-Sauce aus Speck und Chili schickt er das Ganze eine unvergleichliche Richtung. Unbedingt probieren!
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm