Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 163: Lachsforelle mit Kohlrabi
6 Min.Ab 6
Ich esse grundsätzlich zu wenig Fisch, weil mir die Beschaffung in meinem stressigen Leben meistens zu mühsam ist. Eigentlich bedauerlich, gehört Fisch doch eindeutig zu meinen Favoriten. Aber nachdem ich so selten damit spiele, fehlt mir auch ein bisschen das Know-how. Daher habe ich Stefan Speiser vom Restaurant Apron (im Hotel am Konzerthaus) eingeladen, der uns in nur wenigen Schritten zu einer absoluten Delikatesse führt ¿ und indem man die Lachsforelle im Ofen ganz sanft konfiert, kann auch nichts schiefgehen, solange man sich an die Zeit hält. Gemeinsam mit Erbsen und Kohlrabi ein mehr als wohlmeinender Frühlingsgruß.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Copyrights:© Digifilm