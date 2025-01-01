Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein wunderbarer Kochsalon

just cookingStaffel 1Folge 166
Folge 166: Tomatensuppe mit gefüllten Käse-Croutons

6 Min.

Meine Kinder dachten, sie liegen jetzt vier Wochen auf der faulen Haut. Weit gefehlt ¿ neben dem Berg an Hausaufgaben für die Schule, den sie zu bezwingen haben, müssen meine zwei auch regelmäßig mit mir in der Küche stehen. Was bei uns auf den Tisch kommt, seht ihr ab sofort in kurzen Videos mit den Kindern. Wir starten mit dieser herrlichen Tomatensuppe, die ausnahmsweise bei mir jeder isst.

