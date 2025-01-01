Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 181: French 75 Cocktail
6 Min.
Cocktails mixen ist keine Wissenschaft, man kann aus ziemlich alltäglichen Zutaten einen großartigen Drink mixen. David Penker gab mir ein Online Tutorial, nachdem er per Handy-Cam in meinen Kühlschrank geschaut hat. Was für eine schöne Überraschung aus Orangenmarmelade, Gin und Champagner wurde.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Copyrights:© Digifilm