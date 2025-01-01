Nudelauflauf mit Spinat und LauchJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 183: Nudelauflauf mit Spinat und Lauch
9 Min.
Nudelauflauf klingt retro, aber wenn retro so schmeckt, dann sehr gerne: Penne mit Lauch, Spinat und knusprigen Bröseln oben drauf. Perfekt vorzubereiten und im Finish sogar für die Kinder umsetzbar (= aus dem Ofen nehmen und essen).Nudelauflauf klingt retro, aber wenn retro so schmeckt, dann sehr gerne: Penne mit Lauch, Spinat und knusprigen Bröseln oben drauf.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Digifilm