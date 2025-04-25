Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 214: Gnocchi mitgemischten Pilzen
8 Min.
Oft ist die Geschichte besser, als ihr Produkt. In dem Fall ist die Geschichte zwar auch sehr gut, aber das Produkt einfach noch viel besser: zwei Brüder ziehen in ihrem Keller auf der Praterstraße in Wien Bio-Schwammerln. So weit, so kurios, geschlagen wird der ungewöhnliche Ursprung aber durch die Qualität und Vielfalt der Schwammerln.
