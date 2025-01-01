Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 26: Key Lime Pie
6 Min.
Angeblich wurde der Key Lime Pie Ende des 19. Jahrunderts von Aunt Sally erfunden, die aufgrund mangelnder Kühlmöglichkeiten Kodensmilch verwendete. Die steht nicht auf meiner Favoritenliste, ich habe den Pie mit Topfen und Sauerrahm etwas verösterreichischt und glaube, Aunt Sally wäre begeistert.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Digifilm