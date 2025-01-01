Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein wunderbarer Kochsalon

Tagliolini Carciofi e Limone (Artischocken-Zitronen-Pasta)

just cookingStaffel 1Folge 27
Tagliolini Carciofi e Limone (Artischocken-Zitronen-Pasta)

Tagliolini Carciofi e Limone (Artischocken-Zitronen-Pasta)Jetzt kostenlos streamen

Mein wunderbarer Kochsalon

Folge 27: Tagliolini Carciofi e Limone (Artischocken-Zitronen-Pasta)

7 Min.

Es gibt kaum ein Gemüse, das ich der Artischocke vorziehe. Ich weiß nach wie vor nicht genau, wie ich damit umgehen soll und der Berg an Abfall verunsichert mich. Aus diesem Grund habe ich Stephanie Theuringer, ihres Zeichens Artischocken-Bäuerin aus dem Marchfeld, in den Kochsalon eingeladen. Sie gibt uns eine genaue und deppensichere Anleitung zum Zubereiten der edlen Distel.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mein wunderbarer Kochsalon
just cooking
Mein wunderbarer Kochsalon

Mein wunderbarer Kochsalon

Alle 1 Staffeln und Folgen