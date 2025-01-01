Tagliolini Carciofi e Limone (Artischocken-Zitronen-Pasta)Jetzt kostenlos streamen
Folge 27: Tagliolini Carciofi e Limone (Artischocken-Zitronen-Pasta)
7 Min.
Es gibt kaum ein Gemüse, das ich der Artischocke vorziehe. Ich weiß nach wie vor nicht genau, wie ich damit umgehen soll und der Berg an Abfall verunsichert mich. Aus diesem Grund habe ich Stephanie Theuringer, ihres Zeichens Artischocken-Bäuerin aus dem Marchfeld, in den Kochsalon eingeladen. Sie gibt uns eine genaue und deppensichere Anleitung zum Zubereiten der edlen Distel.
