Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 275: Gedämpftes Jobi-Forellenfilet auf Erdäpfelspinat mit Zitronenhollandaise
9 Min.Ab 6
Forelle, Erdäpfel, Spinat, Hollandaise ¿ was ein recht banaler Klassiker sein könnte, machen Astrid und Andreas Krainer vom Landgasthof Krainer in Langenwang zu einem Highlight im Kochsalon.
Mein wunderbarer Kochsalon
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm