Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 311: Gardonna Riegel
4 Min.Ab 6
Wenn schon Kekse, dann richtig. Mürbteig, Nüsse und nicht zu wenig Karamell machen diese Riegel zum Suchtmittel. Das Rezept habe ich vom Koch des "Gradonna Mountain Resort", das gerade den Tourismus-Oskar der World Travel Awards gewonnen hat.
