Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 316: Risi e Bisi
5 Min.Ab 6
Risibisi gab es bei uns zu Hause immer als relativ trockene Beilage zum Schnitzel, ich habe das nie in Frage gestellt. Bis ich das Risibisi von Gian Paolo Pacchiele. aus dem Gourmet-Restaurant Mountain Loft Spieljoch probiert habe - so cremig wie ein Risotto.
