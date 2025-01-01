Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein wunderbarer Kochsalon

Steak Diane mit Rosmarinerdäpfeln

just cookingStaffel 1Folge 39
Steak Diane mit Rosmarinerdäpfeln

Mein wunderbarer Kochsalon

Folge 39: Steak Diane mit Rosmarinerdäpfeln

8 Min.Ab 6

Ich bin eine leidenschaftliche Sammlerin alter Kochbücher. Nicht nur die Rezepte sind spannend, auch die Geschichten, die dahinterstecken. Im familiären Kochbuch meiner Schwiegermutter kommt beispielsweise kein Rezept ohne Unmengen von Schlagobers, Butter, Parmesan und Bechamel aus. Steak Diane wurde in den 1920er-Jahren in New York erfunden, das Flambieren am Tisch war damals stark en vogue.

