Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 45: Hendl in Surlemoni
7 Min.Ab 6
Ich sammle schon seit Jahren historische Kochbücher, es fasziniert mich, wie man sich vor hundert Jahren ernährt hat, was man für gut und wertvoll befand und welche Techniken zum Erfolg führten. Ein Paar vom Attersee brachte ihm ein Kochbuch aus dem Jahr 1779, er brachte es zu mir und wir probierten spontan ein Rezept aus. Hendl mit Zitronensaft. Das ist das Ergebnis.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm