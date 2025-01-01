Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 46: Kim's Gemüse-Omelett
8 Min.Ab 6
Ein Koch kam in die Küche und stahl der Hausfrau ein Ei. Oder besser gesagt zwei und es war eine Köchin. Kim Sohyi, energiegeladene Haubenköchin mit koreanischen Wurzeln, macht meinen Kochsalon unsicher. Und so nebenbei ein sensationell einfaches Gemüse-Omelett mit Mehrwert.
Mein wunderbarer Kochsalon
