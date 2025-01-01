Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein wunderbarer Kochsalon

just cookingStaffel 1Folge 72
Folge 72: Gin-Drinks

9 Min.Ab 6

Nichts passt so gut zum Sonnenuntergang wie ein gekonnt gemixter, kühler Drink. Gin ist nach wie vor ein großes Thema als solide Basis für einen gelungenen Cocktail. Damit befinde ich mich aber absolut außerhalb meiner Komfortzone, deshalb habe ich mir Hilfe von zwei Profis geholt: David Kranabitl und Feng Liu aus dem Birdyard im achten Wiener Bezirk. Schritt für Schritt zum perfekten Gin Tonic, sogar ich habe es kapiert. Außerdem wird uns gezeigt, dass Gin und Tonic großartig sein kann, es aber auch andere mehr als sinnvolle Paarungen gibt. Cheers!

just cooking
